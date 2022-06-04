The Athletic выставил оценки российским игрокам «Сент-Луиса» за сезон

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд выставил оценки российским игрокам «Сент-Луис Блюз» за проведённый сезон.

«Иван Барбашёв



Хотя он время от времени в течение года отходил от силовой манеры игры, Иван всё ещё был силой, лидируя в команде со 160 хитами. Но по какой-то причине этого игрока в плей-офф не смогли найти.

Регулярный сезон: 5+.

Плей-офф: 2-.



Павел Бучневич



Он оправдал все ожидания, которые были у «блюзменов», когда Армстронг совершил летний обмен с «Рейнджерс». В клубе думали, что он забьёт 30 голов, — и вуаля, он забил ровно 30.

Регулярный сезон: 5.

Плей-офф: 4.

Клим Костин



Влился в стартовый состав «блюзменов» и сыграл 40 матчей. Были вечера, когда он выглядел мощным форвардом, но их было недостаточно.

Регулярный сезон: 3.



Владимир Тарасенко



Хотя он, наконец, был на 100 процентов здоров, всё равно кажется удивительным, чего он смог добиться в этом сезоне.

Регулярный сезон: 5+.

Плей-офф: 4+.

Алексей Торопченко



Форвард стал сюрпризом сезона. Его подтянули к составу в этом сезоне, и он сразу же стал кем-то, за кем интересно наблюдать. Его катание, способность «приходить вовремя», по словам тренера Крэйга Берюбе, когда он применяет силовой приём, и стремление бросать — черты, которые сослужат ему хорошую службу в многообещающей молодой карьере.

Регулярный сезон: 5.

Плей-офф: 5», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.