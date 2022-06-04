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The Athletic выставил оценки российским игрокам «Сент-Луиса» за сезон

The Athletic выставил оценки российским игрокам «Сент-Луиса» за сезон
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Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд выставил оценки российским игрокам «Сент-Луис Блюз» за проведённый сезон.

«Иван Барбашёв

Хотя он время от времени в течение года отходил от силовой манеры игры, Иван всё ещё был силой, лидируя в команде со 160 хитами. Но по какой-то причине этого игрока в плей-офф не смогли найти.
Регулярный сезон: 5+.
Плей-офф: 2-.

Павел Бучневич

Он оправдал все ожидания, которые были у «блюзменов», когда Армстронг совершил летний обмен с «Рейнджерс». В клубе думали, что он забьёт 30 голов, — и вуаля, он забил ровно 30.
Регулярный сезон: 5.
Плей-офф: 4.

Клим Костин

Влился в стартовый состав «блюзменов» и сыграл 40 матчей. Были вечера, когда он выглядел мощным форвардом, но их было недостаточно.
Регулярный сезон: 3.

Владимир Тарасенко

Хотя он, наконец, был на 100 процентов здоров, всё равно кажется удивительным, чего он смог добиться в этом сезоне.
Регулярный сезон: 5+.
Плей-офф: 4+.

Алексей Торопченко

Форвард стал сюрпризом сезона. Его подтянули к составу в этом сезоне, и он сразу же стал кем-то, за кем интересно наблюдать. Его катание, способность «приходить вовремя», по словам тренера Крэйга Берюбе, когда он применяет силовой приём, и стремление бросать — черты, которые сослужат ему хорошую службу в многообещающей молодой карьере.
Регулярный сезон: 5.
Плей-офф: 5», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.

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