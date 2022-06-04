Д. Орлов: хоккей стал быстрее, фокусники появились, которые забивают нехоккейные голы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о высокой результативности текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
«Я бы сказал, что игра стала быстрее, много бросков и агрессии у ворот. Многие игроки идут целенаправленно туда, потому что перед вратарями всегда много трафика, они что-то не видят, шайба попадает. Если там два-три игрока, то есть возможность забить.
Хоккей чуть поменялся, стал быстрее, где-то фокусники появились, которые забивают нехоккейные голы. Это становится трендом в лиге. К тому же появляется талантливая молодёжь, которая чудо на льду вытворяет», – сказал Орлов в эфире «Матч ТВ».
В текущем сезоне россиянин провёл 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 очков (12+23). В плей-офф на его счету одна результативная передача в шести встречах.
- 4 июня 2022
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