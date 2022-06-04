Купер рассказал о том, что Брейден Пойнт не сыграет в третьем матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о том, что 26-летний канадский форвард «молний» Брейден Пойнт не сможет сыграть в третьем матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Джо Смит в «Твиттере».
Напомним, Пойнт накануне второго матча работал на льду третий день подряд, но в заявку на матч так и не попал. Он провёл всю семиматчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи.
После двух игр финальной серии Восточной конференции «Тампа» уступает со счётом 0-2. Первую встречу «Рейнджерс» выиграли 6:2, вторую – 3:2. Следующие два матча команды проведут на домашнем льду «Тампы».
- 4 июня 2022
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