Марун: парни спокойно могут прийти к Куперу в кабинет. У него политика открытых дверей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился мнением о работе главного тренера команда Джона Купера.
«Он способен хорошо прочитать настроение в раздевалке. Он чувствует атмосферу в раздевалке. Ребятам нравится играть за него. Такой тренер, как он, очень доступен для игроков.
Парни спокойно могут прийти к нему в кабинет. Такая политика открытых дверей важна для игроков, особенно для молодых.
Если вам нужны ответы, его дверь всегда открыта. Это позволяет чувствовать себя комфортно, приходя на лёд каждый день», – цитирует Маруна официальный сайт НХЛ.
Ранее наставник «Тампы» Джон Купер и главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказали о том, что дружат между собой. Сейчас их команды встречаются в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.
- 4 июня 2022
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