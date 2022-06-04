Марун: парни спокойно могут прийти к Куперу в кабинет. У него политика открытых дверей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился мнением о работе главного тренера команда Джона Купера.

«Он способен хорошо прочитать настроение в раздевалке. Он чувствует атмосферу в раздевалке. Ребятам нравится играть за него. Такой тренер, как он, очень доступен для игроков.

Парни спокойно могут прийти к нему в кабинет. Такая политика открытых дверей важна для игроков, особенно для молодых.

Если вам нужны ответы, его дверь всегда открыта. Это позволяет чувствовать себя комфортно, приходя на лёд каждый день», – цитирует Маруна официальный сайт НХЛ.

Ранее наставник «Тампы» Джон Купер и главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказали о том, что дружат между собой. Сейчас их команды встречаются в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.