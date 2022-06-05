Макдэвид стал шестым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 30+ очков в плей-офф

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид забросил шайбу в третьем матче серии финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (1:1) и стал шестым игроком в истории клуба, кому удалось набрать 30 и более очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

До Макдэвида 30+ очков в Кубке Стэнли в составе «Эдмонтона» удавалось заработать 5 раз Уэйну Гретцки, дважды Яри Курри и Марку Мессье, по разу Крэйгу Симпсону и Полу Коффи. Последний раз такого показателя достигал Крэйг Симпсон в 1990 году. Таким образом Макдэвид стал так же первым игроком «Ойлерз» за 32 года, кому удалось набрать 30+ очков в плей-офф НХЛ.

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На данный момент счёт в серии — 2:0 в пользу «Колорадо». Следующая встреча пройдёт 7 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). Матч начнётся в 03:00 мск.