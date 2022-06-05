Макдэвид: «Колорадо» — хорошая команда. Я буду продолжать говорить это

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (2:4, 0-3).
«Колорадо» – хорошая команда, я буду продолжать говорить это. Они делают много хороших вещей при игре в обороне и в атаке.
У нас тоже хорошая команда. И мы должны найти способ забивать голы и успешно играть в защите», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Напомним, в третьем матче серии в составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.
У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).
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