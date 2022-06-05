Ландеског — о силовом приёме Кейна: с юных лет учат, что так делать нельзя

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал травму форварда Назема Кадри, полученную в третьем финальном матче Западной конференции в столкновении с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Эвандером Кейном.
«Мне это не нравится. Это то, от чего мурашки бегут по спине. Всех с юных лет учат, что так делать нельзя, особенно на таком расстоянии от борта. Это опасная игра, и, да, я не знаю, что ещё сказать. Я уверен, что на это ещё посмотрят», – цитирует Ландескога Sportsnet.
По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.
После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что травма Кадри может не позволить ему сыграть не только в этой серии, но и в оставшихся играх плей-офф.
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