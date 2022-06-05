Беднар прокомментировал победу над «Эдмонтоном» в третьем матче серии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в третьем финальном матче Западной конференции плей-офф НХЛ (4:2, 3-0).
«Наша команда уверена и в гостевых матчах, и в домашних, это не имеет значения. Мы стараемся играть, независимо от места и среды, в которой мы выступаем. Нам нужны одни и те же детали. Очевидно, что в гостях нужно быть немного лучше, потому что они собираются получить немного энергии от домашней публики, и мы видели это в первом периоде сегодня вечером», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
Напомним, в третьем матче серии в составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.
У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).
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