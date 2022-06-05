Экс-защитник «Авангарда» Покка подписал контракт с шведским «Ферьестадом»
Поделиться
Финский защитник Вилле Покка стал игроком шведского «Ферьестада», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним хоккеистом заключено сроком на один сезон.
«Я люблю побеждать. Вот почему в следующем сезоне я решил играть в «Ферьестаде», — сказал Покка.
Напомним, прошедший сезон Покка провёл в составе омского «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге. В 39 встречах регулярного чемпионата финн заработал 11 (3+8) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф Покка принял участие в двух играх, отдав одну голевую передачу. Всего защитник провёл в КХЛ 244 встречи, заработав 65 (19+46) баллов. Он выступал за «Авангард» с 2018 года.
Вилле Покка и Оливер Каски покинули омский клуб по ходу плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
Комментарии
- 5 июня 2022
-
19:33
-
19:00
-
18:19
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
16:55
-
16:48
-
16:32
-
15:50
-
14:50
-
13:45
-
13:30
-
13:18
-
12:17
-
11:59
-
11:51
-
10:57
-
10:38
-
09:53
-
09:37
-
09:03
-
08:47
-
08:41
-
06:35
-
06:14
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:34
-
05:25
-
04:51
-
04:36
-
04:29
-
04:26
Партнерский контент