Экс-защитник «Авангарда» Покка подписал контракт с шведским «Ферьестадом»

Финский защитник Вилле Покка стал игроком шведского «Ферьестада», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним хоккеистом заключено сроком на один сезон.



«Я люблю побеждать. Вот почему в следующем сезоне я решил играть в «Ферьестаде», — сказал Покка.



Напомним, прошедший сезон Покка провёл в составе омского «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге. В 39 встречах регулярного чемпионата финн заработал 11 (3+8) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф Покка принял участие в двух играх, отдав одну голевую передачу. Всего защитник провёл в КХЛ 244 встречи, заработав 65 (19+46) баллов. Он выступал за «Авангард» с 2018 года.



Вилле Покка и Оливер Каски покинули омский клуб по ходу плей-офф Кубка Гагарина — 2022.