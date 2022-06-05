Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник «Авангарда» Покка подписал контракт с шведским «Ферьестадом»

Экс-защитник «Авангарда» Покка подписал контракт с шведским «Ферьестадом»
Комментарии

Финский защитник Вилле Покка стал игроком шведского «Ферьестада», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним хоккеистом заключено сроком на один сезон.

«Я люблю побеждать. Вот почему в следующем сезоне я решил играть в «Ферьестаде», — сказал Покка.

Напомним, прошедший сезон Покка провёл в составе омского «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге. В 39 встречах регулярного чемпионата финн заработал 11 (3+8) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф Покка принял участие в двух играх, отдав одну голевую передачу. Всего защитник провёл в КХЛ 244 встречи, заработав 65 (19+46) баллов. Он выступал за «Авангард» с 2018 года.

Вилле Покка и Оливер Каски покинули омский клуб по ходу плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

Кинули свои клубы КХЛ и теперь играют за сборную. От таких финнов надо держаться подальше Кинули свои клубы КХЛ и теперь играют за сборную. От таких финнов надо держаться подальше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022