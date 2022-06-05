Шестёркин отразил 15 бросков в 1-м периоде игры с «Тампой», Василевский совершил 12 сейвов
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». По окончании первого периода счёт ничейный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 15 бросков по своим воротам в первом периоде, на счету вратаря «Тампы» Андрея Василевского 12 сейвов.
Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс». В другой серии 1/2 финала встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз», счёт — 3-0 в пользу «лавин».
«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в финале-2021 обыграв «Монреаль Канадиенс» (4-1).
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