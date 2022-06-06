Андрей Василевский признан второй звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Завершился третий матч финала Восточной конференции, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первой звездой матча признан нападающий «Тампы» Ондржей Палат, который стал автором победой шайбы. Второй звездой признан российский голкипер хозяев Андрей Василевский, который отразил 28 бросков за матч. Третья звезда – ещё один нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.