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Андрей Василевский признан второй звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Андрей Василевский признан второй звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»
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Завершился третий матч финала Восточной конференции, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первой звездой матча признан нападающий «Тампы» Ондржей Палат, который стал автором победой шайбы. Второй звездой признан российский голкипер хозяев Андрей Василевский, который отразил 28 бросков за матч. Третья звезда – ещё один нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.

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