Кейна дисквалификацировали на один матч за фол на Кадри

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн дисквалификацирован на один матч за жестокий фол на форварде «Колорадо Эвеланш» Наземе Кадри.



По ходу первого периода Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что травма Кадри может не позволить ему сыграть не только в этой серии, но и в оставшихся играх плей-офф.



Следующая игра между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 3:00 мск. На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо». Команда ведёт с преимуществом (3:0).