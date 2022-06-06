Восемь россиян вошли в топ-100 лучших игроков драфта-2022 от The Athletic

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свой рейтинг ста лучших игроков грядущего драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.



В список вошли восемь российских хоккеистов. Первая пятёрка выглядит следующим образом:



1. Шейн Райт (Канада);

2. Шимон Немец (Словакия);

3. Логан Кули (США);

4. Мэттью Савой (Канада)

5. Юрай Слафковски (Словакия).



Российские проспекты в топ-100:



12. Данила Юров («Металлург»);

25. Павел Минтюков («Сагино Спирит»);

28. Иван Мирошниченко («Омские Крылья»);

65. Глеб Трикозов («Омские Ястребы»);

66. Александр Перевалов («Локомотив»);

89. Артём Дуда («Красная Армия»);

90. Виктор Неучев («Авто»);

91. Владимир Грудинин («Красная Армия»).



Напомним, в жеребьёвке драфта будут участвовать 16 клубов, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.