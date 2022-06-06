Восемь россиян вошли в топ-100 лучших игроков драфта-2022 от The Athletic

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свой рейтинг ста лучших игроков грядущего драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.
В список вошли восемь российских хоккеистов. Первая пятёрка выглядит следующим образом:
1. Шейн Райт (Канада);
2. Шимон Немец (Словакия);
3. Логан Кули (США);
4. Мэттью Савой (Канада)
5. Юрай Слафковски (Словакия).
Российские проспекты в топ-100:
12. Данила Юров («Металлург»);
25. Павел Минтюков («Сагино Спирит»);
28. Иван Мирошниченко («Омские Крылья»);
65. Глеб Трикозов («Омские Ястребы»);
66. Александр Перевалов («Локомотив»);
89. Артём Дуда («Красная Армия»);
90. Виктор Неучев («Авто»);
91. Владимир Грудинин («Красная Армия»).
Напомним, в жеребьёвке драфта будут участвовать 16 клубов, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.
- 6 июня 2022
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