Техническая готовность «Арены-Омск» составляет 80%

Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале рассказал о степени готовности новой «Арены-Омск».

«В основном здании арены продолжается активная фаза отделочных работ. В большей части помещений уже уложена напольная плитка, выполнена отделка потолков и стен.



В хоккейной чаше завершена заливка основной бетонной плиты под будущий лёд. Монтируются инженерные системы ледовой технологии. Выполняется пропитка трибун защитным декоративным покрытием.



В здании смонтированы 6 из 12 эскалаторов. Продолжается установка лифтов.



Арена подключена к городской системе водоснабжения, хозбытовой и ливневой системам водоотведения. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.



На объекте работают порядка 2000 человек», – написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года. Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт на домашней площадке. Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Предусмотрено 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.