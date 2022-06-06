Техническая готовность «Арены-Омск» составляет 80%

Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале рассказал о степени готовности новой «Арены-Омск».
«В основном здании арены продолжается активная фаза отделочных работ. В большей части помещений уже уложена напольная плитка, выполнена отделка потолков и стен.
В хоккейной чаше завершена заливка основной бетонной плиты под будущий лёд. Монтируются инженерные системы ледовой технологии. Выполняется пропитка трибун защитным декоративным покрытием.
В здании смонтированы 6 из 12 эскалаторов. Продолжается установка лифтов.
Арена подключена к городской системе водоснабжения, хозбытовой и ливневой системам водоотведения. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.
На объекте работают порядка 2000 человек», – написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года. Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт на домашней площадке. Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Предусмотрено 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.
- 6 июня 2022
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