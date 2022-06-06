Галлан – об инциденте Кучерова с Шестёркиным: мне не нравится такая грязь в игре

Главный тренер «Нью-Йоре Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал эпизод, в котором российский форвард Никита Кучеров со спины ударил клюшкой голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в область колена.

«Единственное, что меня беспокоило из всего этого – это то, что Кучеров подошёл к Шестёркину сзади и ударил ему под колено. Мне это не понравилось. Другие моменты — хоккейные, они случаются. Мы столкнулись с их вратарём один раз и получили удаление. Мне не нравится такая грязь во время игры», – цитирует Галлана журналист Молли Уокер в «Твиттере».

В одном из эпизодов второго периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров попытался вывести из строя российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Сначала форвард «Тампы» оттолкнул защитника «рейнджеров» Райана Линдгрена, а затем попытался клюшкой ударить вратаря соперников. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч серии состоится в среду, 8 июня, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.