Драйзайтль стал вторым после Гретцки игроком, 7 раз набиравшим 3+ очка в одном плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт перерыв перед овертаймом, в матче пока ничья – 5:5. В серии ведёт «Колорадо» – 3-0.
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль по ходу матча записал на свой счёт четыре результативные передачи и стал вторым игроком в истории НХЛ, который семь раз набирал 3+ очка в одном плей-офф. Ранее это достижение трижды покорялось Уэйну Гретцки (1985 год – 9 матчей с 3+, 1988 – 8, 1993 – 7).
Напомним, за гостей в этой игре отличились: Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен.
У «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, а также дубль на свой счёт записал Зак Хайман.
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