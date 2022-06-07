Драйзайтль стал вторым после Гретцки игроком, 7 раз набиравшим 3+ очка в одном плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт перерыв перед овертаймом, в матче пока ничья – 5:5. В серии ведёт «Колорадо» – 3-0.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль по ходу матча записал на свой счёт четыре результативные передачи и стал вторым игроком в истории НХЛ, который семь раз набирал 3+ очка в одном плей-офф. Ранее это достижение трижды покорялось Уэйну Гретцки (1985 год – 9 матчей с 3+, 1988 – 8, 1993 – 7).

Напомним, за гостей в этой игре отличились: Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен.



У «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, а также дубль на свой счёт записал Зак Хайман.

