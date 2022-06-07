Генменеджер «Бостона» прокомментировал увольнение Кэссиди с должности главного тренера

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал увольнение Брюса Кэссиди с поста главного тренера клуба.



«После 14 лет работы с Брюсом это было чрезвычайно трудное решение. Я хочу поблагодарить его за всю его работу и успехи в организации «Брюинз». Его послужной список главного тренера впечатляет, и мы ценим Брюса как в профессиональном, так и в личном плане.



Потратив некоторое время на то, чтобы полностью всё переварить, я почувствовал, что направление нашей команды как в этом сезоне, так и в будущем выиграет от нового голоса в раздевалке», — цитирует Суини The Score.



Кэссиди возглавил «мишек» в апреле 2017 года. Под его руководством клуб вышел в финал Кубка Стэнли 2019 года, где команда проиграла «Сент-Луис Блюз» в семи матчах. В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Брюинз», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба.

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