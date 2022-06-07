«Бостон» уволил Брюса Кэссиди с поста главного тренера

Генеральный директор «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил, что Брюс Кэссиди уволен с должности главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.



Кэссиди присоединился к фарм-клубу «Бостона» «Провиденс Брюинз» в качестве помощника тренера в сезоне-2008/09. Брюс занимал эту должность в течение трёх лет, прежде чем был назначен главным тренером команды в сезоне-2011/12. В мае 2016 года Кэссиди перешёл в «Бостон» в качестве помощника главного тренера. В апреле 2017-го «Брюинз» назначили его главным тренером команды.

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«Бостон» под руководством Кэссиди вышел в финал Кубка Стэнли 2019 года, где команда проиграла «Сент-Луис Блюз» в семи матчах. В сезоне-2019/20 Кэссиди с «Брюинз», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба.