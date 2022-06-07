Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» уволил Брюса Кэссиди с поста главного тренера

«Бостон» уволил Брюса Кэссиди с поста главного тренера
Комментарии

Генеральный директор «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил, что Брюс Кэссиди уволен с должности главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Кэссиди присоединился к фарм-клубу «Бостона» «Провиденс Брюинз» в качестве помощника тренера в сезоне-2008/09. Брюс занимал эту должность в течение трёх лет, прежде чем был назначен главным тренером команды в сезоне-2011/12. В мае 2016 года Кэссиди перешёл в «Бостон» в качестве помощника главного тренера. В апреле 2017-го «Брюинз» назначили его главным тренером команды.

Оставшиеся русские в плей-офф НХЛ. Кто заберёт Кубок Стэнли?

«Бостон» под руководством Кэссиди вышел в финал Кубка Стэнли 2019 года, где команда проиграла «Сент-Луис Блюз» в семи матчах. В сезоне-2019/20 Кэссиди с «Брюинз», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба.

Макдэвид — хоккеист или бог? В НХЛ таких игроков не было почти полвека! Макдэвид — хоккеист или бог? В НХЛ таких игроков не было почти полвека!
Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно
Овечкин скоро станет самым богатым игроком в истории НХЛ. Кросби ему не конкурент Овечкин скоро станет самым богатым игроком в истории НХЛ. Кросби ему не конкурент
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022