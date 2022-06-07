«Бостон» уволил Брюса Кэссиди с поста главного тренера

Генеральный директор «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил, что Брюс Кэссиди уволен с должности главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.
Кэссиди присоединился к фарм-клубу «Бостона» «Провиденс Брюинз» в качестве помощника тренера в сезоне-2008/09. Брюс занимал эту должность в течение трёх лет, прежде чем был назначен главным тренером команды в сезоне-2011/12. В мае 2016 года Кэссиди перешёл в «Бостон» в качестве помощника главного тренера. В апреле 2017-го «Брюинз» назначили его главным тренером команды.
Оставшиеся русские в плей-офф НХЛ. Кто заберёт Кубок Стэнли?
«Бостон» под руководством Кэссиди вышел в финал Кубка Стэнли 2019 года, где команда проиграла «Сент-Луис Блюз» в семи матчах. В сезоне-2019/20 Кэссиди с «Брюинз», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба.
- 7 июня 2022
-
02:47
- 6 июня 2022
-
23:08
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
20:50
-
20:42
-
19:38
-
19:15
-
18:32
-
18:18
-
18:00
-
17:51
-
17:12
-
16:56
-
16:21
-
16:06
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:42
-
12:35
-
12:17
-
11:14
-
10:33
-
10:15
-
09:45
-
09:17
-
08:59
-
08:27