«Спартак» подписал новый контракт с 19-летним защитником Савиковым
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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подписании нового контракта с защитником Егором Савиковым.
Отмечается, что двустороннее соглашение с 19-летним хоккеистом заключено сроком на три года.
Савиков в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за «Спартак» 18 матчей, не набрав результативных баллов, а также сыграл три встречи в Кубке Гагарина — 2022, став автором одной заброшенной шайбы в ворота СКА. Также Савиков сыграл 20 матчей за «Химик» в ВХЛ и набрал 19 (2+17) очков в 20 играх за МХК «Спартак».
На прерванном из-за коронавируса молодёжном чемпионате мира защитник «Спартака» отличился двумя передачами за две игры, а также дебютировал за национальную сборную России на Кубке Карьяла.
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