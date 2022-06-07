«Спартак» подписал новый контракт с 19-летним защитником Савиковым

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подписании нового контракта с защитником Егором Савиковым.



Отмечается, что двустороннее соглашение с 19-летним хоккеистом заключено сроком на три года.



Савиков в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за «Спартак» 18 матчей, не набрав результативных баллов, а также сыграл три встречи в Кубке Гагарина — 2022, став автором одной заброшенной шайбы в ворота СКА. Также Савиков сыграл 20 матчей за «Химик» в ВХЛ и набрал 19 (2+17) очков в 20 играх за МХК «Спартак».



На прерванном из-за коронавируса молодёжном чемпионате мира защитник «Спартака» отличился двумя передачами за две игры, а также дебютировал за национальную сборную России на Кубке Карьяла.