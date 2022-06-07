Сушинский: не согласен, что Хартли сковывал форвардов «Авангарда». Скептики путают рамки

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением об атакующей игре «Авангарда» при экс-наставнике клуба Бобе Хартли.
«Мне тоже приходилось слышать мнения, что Хартли в «Авангарде» сковывал нападающих рамками и не давал свободы. Я с этими мнениями не согласен. В атаке Боб наоборот разрешал нападающим творить. Да, им было категорически запрещено терять шайбу на чужой синей линии, но в чужой зоне – полная свобода и импровизации.
Все на ворота, чем больше голевых моментов, чем больше бросков, тем лучше. Требовалось постоянно нагнетать ситуацию. В атаке же нельзя играть по шаблону. Скажите, как можно забить гол, если тебе не дают свободу в атаке? Поэтому только импровизация!
Могу сказать, что у Валерия Белоусова, которого я тоже очень уважал как тренера, было, по сути, то же самое. Он объяснял, как довести атаку до чужой зоны, а там нападающим можно было творить, как хочешь.
Полагаю, эти мнения основывались на том, что «Авангард» играл при Хартли низко, потому что у него система настроена на оборону, но при этом игра в защите начинается, по сути, от чужих ворот. Скептики путают рамки, в которых заточен нападающий, с агрессивной обороной, где игроки атаки так же полноценно участвуют в защите собственных ворот.
Если уж мы коснулись Белоусова, то могу сказать, что у него форвардам тоже надо было отрабатывать, но там это было не в таком жёстком виде, как у Хартли», – цитирует Сушинского BetOn Mobile.
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