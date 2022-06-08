В НХЛ объявили победителя награды «Кинг Клэнси Трофи» за активную общественную жизнь

33-летний канадский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн стал обладателем индивидуальной награды по итогам сезона НХЛ – «Кинг Клэнси Трофи», вручаемой игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимающему активное участие в общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
В борьбе за этот приз ему удалось обойти защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелла Нурса и нападающего «Анахайм Дакс» Райана Гецлафа.
Суббэн, являющийся четырёхкратным номинантом на эту награду, в 2014 году запустил свой фонд, объявил о своём обязательстве собрать $ 10 млн для детской больницы Монреаля в 2015 году, а также финансово помог украинским детям, больным раком, которым пришлось уехать из родной страны из-за нестабильной обстановки.
В минувшем сезоне Суббэн принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Дэвилз» в сезоне-2021/2022, в которых набрал 22 (5+17) очка при показателе полезности «-8».
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