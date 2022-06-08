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Вратарь «Сиэтла» Дриджер выбыл на 7-9 месяцев из-за травмы, полученной в финале ЧМ-2022

Вратарь «Сиэтла» Дриджер выбыл на 7-9 месяцев из-за травмы, полученной в финале ЧМ-2022
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28-летний канадский голкипер клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» Крис Дриджер, представлявший свою страну на прошедшем чемпионате мира – 2022 в Финляндии, пропустит из-за травмы от семи до девяти месяцев. Об этом сообщает Sportsnet.

Вратарь получил повреждение в финале ЧМ-2022 со сборной Финляндии (3:4 ОТ) и был заменён по ходу игры на Мэтта Томкинса. В результате обследования у голкипера «Сиэтла» был выявлен разрыв передней крестообразной связки, что потребовало хирургического вмешательства. Накануне Крис успешно перенёс операцию.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Крис Дриджер принял участие в 27 матчах за «Сиэтл», в которых отражал 89,9% бросков, пропуская в среднем три шайбы за игру. Его 3-летний контракт на общую сумму $ 10,5 млн ($ 3,5 млн за сезон) действует до конца сезона-2023/2024.

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