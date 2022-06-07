Драйзайтль играл четвёртый матч с «Колорадо» с травмой. Он отдал четыре голевые передачи

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль играл четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» с травмой. Об этом сообщил журналист The Athletic Марк Лазерус.

Отмечается, что немецкий форвард получил повреждение нижней части тела ещё в первом раунде, однако продолжал играть, чтобы помочь своей команде.

В последней встрече Драйзайтль оформил ассистентский покер, благодаря чему «Эдмонтон» до последнего сохранял шансы на продолжение борьбы в плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Драйзайтля 32 (7+25) результативных действия в 16 матчах при показателе полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ Леон провёл 559 матчей, в которых набрал 619 (254+365) очков.

Напомним, в ночь с на 6 на 7 июня Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме (счёт – 6:5) и выиграли серию, выйдя в финал Кубка Стэнли.