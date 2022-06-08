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Гол Кучерова помог «Тампе» победить и сравнять счёт в серии с «Рейнджерс»

Гол Кучерова помог «Тампе» победить и сравнять счёт в серии с «Рейнджерс»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Результативные передачи на свой счёт записали Ян Рутта и Ондржей Палат.

Ранее на третьей минуте счёт открыл Пэт Марун. На 45-й минуте за хозяев забил Стивен Стэмкос. В последнюю минуту отличился и Палат.

Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
08 июня 2022, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Марун (Богосян, Белльмар) – 02:38 (5x5)   2:0 Кучеров (Палат, Рутта) – 33:07 (5x5)   3:0 Стэмкос (Палат, Рутта) – 44:56 (5x5)   3:1 Панарин (Копп, Фокс) – 56:27 (6x4)   4:1 Палат – 59:51 (en)
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