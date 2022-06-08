Панарин дал комментарий по второму подряд поражению в Тампе

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4) в четвёртом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Примечательно, что оно стало вторым подряд на выезде для «Рейнджерс».



«Эти поражения делают нас гораздо злее. Мы теперь очень голодные до побед. Иногда это даже хорошо, когда ты проигрываешь. Я не думаю, что мы потеряли свою уверенность. Но команда будет очень голодная к следующей игре», — сказал Панарин на пресс-конференции.



В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.



Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.

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