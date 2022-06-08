Стэмкос: «Тампа» знала, насколько важно было вернуться в серию

Нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли.



«Последние пару игр мы были в отчаянии. Мы знали, насколько важно было вернуться в эту серию. Мы сделали это, но мы не можем сидеть сложа руки и радоваться этому. Мы должны продолжать двигаться вперёд», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.