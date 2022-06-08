Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стэмкос: «Тампа» знала, насколько важно было вернуться в серию

Стэмкос: «Тампа» знала, насколько важно было вернуться в серию
Комментарии

Нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Последние пару игр мы были в отчаянии. Мы знали, насколько важно было вернуться в эту серию. Мы сделали это, но мы не можем сидеть сложа руки и радоваться этому. Мы должны продолжать двигаться вперёд», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.

Новость по теме
Галлан — о матчах с «Тампой»: надеюсь, это будет серия домашних команд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022