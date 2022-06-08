Стало известно, какую травму получил Леон Драйзайтль в ходе плей-офф НХЛ

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал, какую травму получил нападающий клуба Леон Драйзайтль в ходе плей-офф НХЛ, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Как отмечает Холланд, у немецкого форварда растяжение связок лодыжки.

В последней встрече Драйзайтль оформил ассистентский покер, благодаря чему «Эдмонтон» до последнего сохранял шансы на продолжение борьбы в плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Драйзайтля уже 32 (7+25) результативных действия в 16 матчах при показателе полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на счету Леона 559 матчей, в которых он набрал 619 (254+365) очков.



Напомним, в ночь с на 6 на 7 июня в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме (счёт – 6:5) и выиграли серию.