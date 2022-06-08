Стало известно, какую травму получил Леон Драйзайтль в ходе плей-офф НХЛ

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал, какую травму получил нападающий клуба Леон Драйзайтль в ходе плей-офф НХЛ, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Как отмечает Холланд, у немецкого форварда растяжение связок лодыжки.
В последней встрече Драйзайтль оформил ассистентский покер, благодаря чему «Эдмонтон» до последнего сохранял шансы на продолжение борьбы в плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Драйзайтля уже 32 (7+25) результативных действия в 16 матчах при показателе полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на счету Леона 559 матчей, в которых он набрал 619 (254+365) очков.
Напомним, в ночь с на 6 на 7 июня в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме (счёт – 6:5) и выиграли серию.
- 8 июня 2022
-
22:55
-
22:27
-
22:02
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:20
-
19:58
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:19
-
16:58
-
16:33
-
16:22
-
15:51
-
14:56
-
14:11
-
14:02
-
13:32
-
12:55
-
12:25
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:22
-
11:14
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:18
-
09:56