Ярослав Люзенков возглавил МХК «Локо»

Ярослав Люзенков назначен на пост главного тренера МХК «Локо», сообщает официальная группа ХК «Локомотив» во «ВКонтакте».
ХК «Локомотив» сообщил об изменениях в тренерском штабе «Локо». Главным тренером ярославской молодёжной команды назначен Ярослав Люзенков.
На уровне МХЛ специалист работал с командами «Сибирские Снайперы» и МХК «Динамо» (Москва). С новосибирской молодёжкой в 2016 году стал бронзовым призёром чемпионата МХЛ, с московской — выиграл Кубок Харламова в 2021 году.
Также тренерский штаб пополнил Эдуард Волков, работавший вместе с Ярославом Люзенковым в «Сибирских Снайперах» и МХК «Динамо». Тренер вратарей Егор Подомацкий продолжит работу в «Локо».
Игорь Меляков, ранее занимавший пост главного тренера «Локо», перешёл на должность старшего тренера в СДЮШОР «Локомотив-2004».
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