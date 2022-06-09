Шон Лалонд подписал контракт с минским «Динамо»
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Канадский защитник Шон Лалонд подписал контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба минского клуба.
32-летний защитник минувший сезон провёл в финском клубе «Эссят». На его счету 37 игр в регулярном чемпионате, где он набрал 13 очков за результативность: забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+1».
Ранее хоккеист уже выступал в КХЛ. В сезоне-2019/2020 он выступал в составе «Адмирала», набрал 26 баллов (7+19) в 54 матчах. В сезоне-2020/2021 играл за «Северсталь», сыграл в 56 встречах и набрал 18 очков (5+13).
Кроме того, хоккеист выступал в системе «Чикаго Блэкхоукс», в том числе и за основную команду, а также выступал в чемпионатах Швеции и Германии.
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