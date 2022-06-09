Серавалли: Куинн, Блэшилл, Кэссиди и Торторелла — кандидаты на пост тренера «Филадельфии»

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил информацию о кандидатах на пост главного тренера «Филадельфии Флайерз».



Отмечается, что бывший главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной США на Олимпийских играх 2022 года Дэвид Куинн является одним из главных кандидатов на пост наставника «лётчиков». Он провёл переговоры с «Флайерз» и «Детройт Ред Уингз», которые ранее расстались с тренером Джеффом Блэшиллом.



«Филадельфия» также провела интервью с самим Блэшиллом и, вероятно, обратит внимание на Брюса Кэссиди, после его увольнения из «Бостон Брюинз» на этой неделе. Также «лётчики» общались с Джоном Тортореллой, руководившим ранее «Коламбус Блю Джекетс».



Бывший главный тренер «Филадельфии» Майк Йео был уволен по окончании регулярного сезона. Вместе с ним «Флайерз» завершили регулярку на 15-м месте в Восточной конференции, не сумев попасть в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года.