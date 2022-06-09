НХЛ накрыла волна тренерских отставок. Кто из клубов и зачем начинает новую жизнь?

Семь главных тренеров уже потеряли свои посты, но некоторые могут быстро перебраться на новое место, а один даже вернуть работу обратно.

По ходу регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 было зафиксировано всего семь тренерских отставок. Это очень небольшой показатель для лиги, в которую входят 32 клуба. 78% главных тренеров отработали сезон от начала и до конца, и данный процент был бы ещё выше, если бы не экстраординарный случай, произошедший с «Флоридой Пантерз», где главный тренер Джоэль Кенневилль потерял работу не из-за плачевных результатов команды, а из-за последствий скандала, невольным участником которого он стал ещё в бытность пребывания в «Чикаго Блэкхоукс».

Таким образом, только в шести организациях смена тренера по ходу сезона была обусловлена отрицательным спортивным результатом. Из «Чикаго» был уволен Джереми Коллитон, «Филадельфия Флайерз» попрощалась с Аленом Виньо, «Ванкувер Кэнакс» досрочно освободил от полномочий Трэвиса Грина, «Виннипег Джетс» расстался с Полом Морисом, «Эдмонтон Ойлерз» указал на выход Дэйву Типпетту, а «Монреаль Канадиенс» прекратил сотрудничество с Домиником Дюшармом, который годом ранее сенсационно довёл канадский клуб до финала Кубка Стэнли.

Проявив завидное хладнокровие в регулярке, североамериканские функционеры начали резать по живому в межсезонье. Пока три клуба НХЛ ещё продолжают выяснение отношений в нынешнем плей-офф, менеджеры других команд приступили к подготовке к новому сезону. Сразу семь клубов уже к середине июня успели определиться с тем, что они точно войдут в следующий сезон с новым главным тренером. Изучаем произошедшие тренерские остановки.

«Нью-Йорк Айлендерс»: Лэйн Ламберт сменил Барри Тротца

Одна из самых резонансных тренерских отставок произошла в Нью-Йорке. Пока «Рейнджерс» продолжают поход за первым с 1994 года Кубком Стэнли, в стане их принципиальных соперников с Лонг-Айленд полыхнула революция. Своего тренерского кресла лишился один из самых уважаемых и авторитетных наставников в лиге — Барри Тротц.

59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, перебравшись в Нью-Йорк после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.

Ещё год назад «островитяне» под руководством Тротца находились в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли и только в седьмом матче полуфинальной серии проиграли будущему чемпиону — «Тампе». А спустя всего год Тротц стал жертвой сложнейшей ситуации, в которую угодили «Айлендерс» на старте сезона. Проблемы команды с Лонг-Айленд начались с введения в эксплуатацию новой арены. В самом получении нового современного дома не было ничего плохого, но из-за того, что «Ю-Би-Эс-Арену» не успевали сдать к началу регулярки, «островитяне» были вынуждены начинать сезон с беспрецедентной 13-матчевой гостевой серии.

Барри Тротц Фото: nhl.com

По её итогам в активе команды Тротца значилось только пять побед, а в скором времени «островитян» накрыл ещё и коронавирус. Ньюйоркцы одними из первых в этом сезоне НХЛ столкнулись со злосчастным вирусом, в результате чего сначала они были вынуждены играть полудублирующим составом, что привело к очень плачевным результатам. Затем целый ряд матчей американской команды был перенесён на неопределённый срок, «островитяне» оказались на дне турнирной таблицы, и выбраться с него уже не было никакой возможности.

Казалось, вышеописанные проблемы должны стать защитой для Тротца в Лонг-Айленде, и он получит возможность исправиться за провал этого сезона в следующем году, но генеральный менеджер команды Лу Ламорелло решил по-другому. 79-летний функционер отправил обладателя Кубка Стэнли – 2018 в отставку, заменив его на Лэйна Ламберта, который ранее входил в тренерский штаб Тротца. В свою очередь, Барри моментально оказался нарасхват на рынке свободных тренеров, и в его услугах сейчас заинтересованы практически все клубы, также пошедшие на кардинальные изменения.

«Вегас Голден Найтс»: Питер Дебур уволен, место тренера вакантно

Одним из основных претендентов на Тротца является главный неудачник регулярного чемпионата НХЛ – «Вегас». Прошлым летом мало кому в голову могло прийти, что команда, обладающая такими защитниками, как Алекс Пьетранджело, Ши Теодор, Алек Мартинес, а также форвардами вроде Марка Стоуна, Джонатана Маршессо, Вильяма Карлссона, Евгения Дадонова, Макса Пасиоретти и Райлли Смита, умудрится проехать мимо плей-офф. Но проклятье Джека Айкела, выменянного «рыцарями» из «Баффало» оказалось сильнее. «Голден Найтс» до последнего претендовали на попадание в плей-офф, но на финише регулярки не смогли сделать последний шаг и уступили заветное место «Нэшвиллу», который впоследствии в одну калитку проиграл серию первого раунда «Колорадо».

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Такого провала менеджеры «Вегаса» вынести не смогли и моментально распрощались с главным тренером Дебуром, не сумевшим распорядиться звёздным подбором игроков. Хотя и к руководству «Голден Найтс» есть определённые вопросы. Например, уверены ли они до сих пор в том, что прошлым летом сделали верный выбор во вратарской линии, убрав из команды многоопытного Марка-Андре Флёри и сделав ставку на нестабильного Робина Ленера? А также с какими чувствами в Лас-Вегасе сейчас наблюдают за финалом Восточной конференции НХЛ, где бывший тренер «рыцарей» Жерар Галлан с «Рейнджерс» навязывает упорное сопротивление «Тампе»?

Экс-тренер «Вегаса» за один год работы перевёл «синерубашечников» из статуса команды, подающей надежды в будущем, в претендента на Кубок Стэнли уже в настоящем. И даже если «рейнджеры» в итоге не смогут пробиться в финал плей-офф, заслуг Галлана это уже никак не отменит. Тогда как его преемник в «Голден Найтс» в нынешнем сезоне провалился от слова совсем.

«Бостон Брюинз»: Брюс Кэссиди уволен, главный претендент – Джей Лич

Порой тренерскую судьбу решает всего один неудачный матч. В этом сезоне так произошло с Брюсом Кэссиди, потерявшим работу в «Бостоне» после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ. В серии с «Каролиной Харрикейнз» (3-4) «мишки» не проиграли ни одного матча на домашней арене, но точно таким же трюком отметились и «ураганы», оставившие за собой решающую встречу.

Под руководством Кэссиди «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли 2019 года, где команда проиграла «Сент-Луис Блюз» в семи матчах. В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Брюинз», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба. Но теперь пути американского клуба и тренера расходятся в разные стороны.

Руководство «Брюинз» объяснило перемены на тренерском мостике желанием найти новый голос. Стандартная формулировка для североамериканского спорта, когда за красивыми словами и формулировками нужно скрыть менеджерские просчёты. Можно не сомневаться, что Кэссиди недолго останется без работы, а вот будущее «Бостона» сейчас остаётся в тумане.

Один из лидеров команды Патрис Бержерон на данный момент сомневается в целесообразности продолжения карьеры, Брэд Маршан и Чарли Макэвой перенесли операции и пропустят старт следующего сезона, а Давид Пастрняк может быть обменян в один из других клубов лиги. «Бостон» может уйти в перестройку, через которую недавно прошли «Рейнджерс», а новым главным тренером американской команды должен стать Джей Лич, ныне работающий в фарм-клубе «мишек».

«Детройт Ред Уингз»: Джефф Блэшилл уволен, место тренера вакантно

Совсем иная ситуация в «Детройте». Американский специалист Джефф Блэшилл работал в «Ред Уингз» с 2015 года, сменив на этом посту легендарного Майка Бэбкока. И за время работы Блэшилла в «красных крыльях» результаты команды становились только хуже. В дебютном сезоне под руководством Джеффа «Детройт» ещё смог пробиться в плей-офф, но там в первом раунде в пяти матчах вылетел от «Тампы».

Уже в следующем сезоне прервалась 25-летняя серия «Ред Уингз» из постоянных выходов в плей-офф, и тут же началась новая – из невыходов, которая продолжается по сей день. В нынешнем сезоне «красные крылья» в шестой раз кряду остались за бортом участников плей-офф, и терпение руководства американского клуба наконец-то лопнуло – и Блэшилл был уволен.

Джеф Блэшилл Фото: nhl.com/redwings

Любопытно, что некоторые американские букмекерские конторы называют главным претендентом на освободивший пост россиянина Сергея Фёдорова, в этом году выигравшего с ЦСКА Кубок Гагарина. Понятное дело, что первопричиной таких слухов является тесное прошлое Фёдорова и Айзермана, на протяжении многих сезонов вместе успешно игравших за «Детройт». Сам Фёдоров всячески отнекивается от подобной информации, отмечая, что у него действует контракт с ЦСКА, а сам Айзерман не связывался с ним по данному поводу. Следом за Фёдоровым претендентами на тренерское кресло в «Ред Уингз» называются Дебур и Кэссиди, о которых шла речь выше.

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«Филадельфия Флайерз»: Майк Йео уволен, место тренера вакантно

Ещё два клуба переживают повторную смену тренера за непродолжительный отрезок времени. «Филадельфия» начинала нынешний сезон под руководством Алена Виньо, но уже после 22 матчей регулярки произвела замену на Майка Йео, однако и бывшему наставнику «Сент-Луис Блюз» не удалось никоим образом улучшить турнирное положение команды.

Майк Йео Фото: nhl.com/flyers

Задолго до завершения регулярки «Филадельфия» потеряла даже математические шансы на попадание в плей-офф, и всё это привело к тому, что в дедлайн «лётчики» были вынуждены расстаться с одним из главных символов в истории команды – нападающим Клодом Жиру. За несколько дней до обмена канадец стал вторым игроком, сыгравшим 1000 матчей за карьеру во «Флайерз», после чего перебрался во «Флориду», чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли. Задумка Жиру не удалась, но «Филадельфии» от этого не сильно легче.

Американская команда переживает тяжёлые времена и трижды за последние четыре сезона не смогла пробиться в плей-офф, причём нынешнее непопадание стало для неё вторым кряду. Подобного не происходило с «Филадельфией» на протяжении 28 лет – последний раз серийно «Флайерз» не выходили в плей-офф с 1990 по 1994 год. Неудивительно, что сразу по завершении сезона Йео был освобождён от должности, а руководство клуба приступило к поиску нового тренера. Одним из претендентов называется Джон Торторелла, остающийся безработным после увольнения из «Коламбуса».

«Виннипег Джетс»: контракт с Дэйвом Лоури не продлён, место тренера вакантно

Похожая на «Филадельфию» ситуация произошла и в «Виннипеге». Ещё по ходу регулярки «реактивщики» отправили в отставку работавшего в клубе в течение долгого семилетнего отрезка Пола Мориса. Вместо него канадский клуб возглавил Дэйв Лоури, но вывести команду в плей-офф у него не получилось. «Джетс» пролетели мимо кубковой восьмёрки на Западе впервые за последние пять лет.

В начале мая «Виннипег» продлил контракт с генменеджером Кевином Чевелдэйоффом на три года. И на первой пресс-конференции после этого события функционер сообщил, что клуб будет искать нового главного тренера. При этом одним из кандидатов на этот пост станет Лоури, завершавший сезон на тренерском мостике «Виннипега».

Круг претендентов на должность главного тренера в «Виннипега» остаётся широким, и тот же Тротц проходил собеседование в том числе и в «Джетс», и во «Флайерз». Но делать выбор Барри пока что не спешит, чем тормозит назначения и в других командах. Если «Виннипегу» так и не удастся найти специалиста на стороне, вполне возможно, что другого выхода, кроме как вернуть Лоури, у них и не будет.

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«Даллас Старз»: Рик Боунесс уволен, место тренера вакантно

Ещё одним специалистом, потерявшим работу, стал Рик Боунесс. Всего два года назад канадский тренер подарил «звёздам» сенсационный выход в финал Кубка Стэнли, где «Старз» до последнего навязывали сопротивление «Тампе» и потерпели поражение только в шестиматчевой серии. Тогда сказочной историей Боунесса восхищались по обе стороны океана, но в НХЛ не могут очень долго жить прошлым.

Следующие два сезона у «Старз» получились не столь успешными. Однако, как и в случае с «Бостоном», тренерскую судьбу канадца предопределил один матч, а если быть точнее — даже одна шайба. В серии первого раунда плей-офф «Даллас» добрался до второго овертайма в седьмом матча с «Калгари», где отличился Джонни Годро. «Огоньки» отправились в следующий раунд, а Боунесс принял самостоятельное решение об отставке.

Рик Боунесс Фото: nhl.com/flyers

«После тщательного обсуждения с женой считаем, что мне лучше уйти и дать организации возможность двигаться в другом направлении. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов и преданный своему делу персонал за их поддержку и усердную работу во время моего нахождения в команде. Для меня и моей семьи было честью представлять клуб и город Даллас», – сказал 67-летний Боунесс в своём заявлении.

Теперь руководство «звёзд» занимается поиском нового тренера, и в этом деле на рынке у них большое количество конкурентов. Да и есть ощущение, что увольнение Кэссиди стало не последней отставкой в НХЛ. В том же «Нью-Джерси Дэвилз» должны серьёзно задуматься, есть ли будущее у команды с Линди Раффом, или опытному ветерану лиги пришло время уступить своё место кому-то другому.