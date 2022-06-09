КХЛ подтвердила обмен прав на форварда Владимира Ткачёва из СКА в «Авангард»

Санкт-петербургский СКА обменял права на форварда Владимира Ткачёва в «Авангард» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт КХЛ.
Ранее главный тренер армейцев Роман Ротенберг сообщил, что посоветовал 26-летнему хоккеисту перейти в омский клуб.
В текущем сезоне 26-летний Ткачёв преимущественно выступал в АХЛ за «Онтарио Рейн», за который сыграл в 41 матче регулярного чемпионата и набрал 29 очков: забросил семь шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету пять матчей и шесть очков: два гола и четыре передачи. Также россиянин принял участие в четырёх встречах за «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, набрав два (0+2) очка.
Форвард начинал карьеру в КХЛ в «Авангарде», также играл за СКА, «Адмирал» и «Салават Юлаев», в общей сложности проведя 305 матчей и набрав 215 (70+145) очков.
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