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Р. Ротенберг: Володя Ткачёв возвращается в Россию. Я посоветовал ему перейти в Омск

Р. Ротенберг: Володя Ткачёв возвращается в Россию. Я посоветовал ему перейти в Омск
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о ситуации с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Владимиром Ткачёвым.

«Володя Ткачёв возвращается в Россию, и я посоветовал ему перейти в Омск. В своё время мы возвращали его из Северной Америки, многое вложили в его развитие, создали условия как в инфраструктурном плане, так и с точки зрения подготовки. Игрок дорос до основного состава СКА, многое дал команде, выступал за сборную России. Уверены, что для развития его карьеры полезнее выступать в КХЛ, это пойдёт на пользу и самому игроку, и всему чемпионату.

Считаю, что этот обмен – отличный пример, когда клубы, хотя и являются соперниками, понимают, что действуют в интересах всего российского хоккея. Надеюсь, совместные усилия СКА и «Авангарда» позволят Ткачёву вернуться на привычный высокий уровень», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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