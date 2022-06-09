Р. Ротенберг: Володя Ткачёв возвращается в Россию. Я посоветовал ему перейти в Омск

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о ситуации с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Владимиром Ткачёвым.
«Володя Ткачёв возвращается в Россию, и я посоветовал ему перейти в Омск. В своё время мы возвращали его из Северной Америки, многое вложили в его развитие, создали условия как в инфраструктурном плане, так и с точки зрения подготовки. Игрок дорос до основного состава СКА, многое дал команде, выступал за сборную России. Уверены, что для развития его карьеры полезнее выступать в КХЛ, это пойдёт на пользу и самому игроку, и всему чемпионату.
Считаю, что этот обмен – отличный пример, когда клубы, хотя и являются соперниками, понимают, что действуют в интересах всего российского хоккея. Надеюсь, совместные усилия СКА и «Авангарда» позволят Ткачёву вернуться на привычный высокий уровень», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
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