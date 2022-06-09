«Игроки подходили и спрашивали: «А так можно?» Жамнов — о травмах Кузьменко перед ОИ-2022
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, почему отцепил нападающего СКА Андрея Кузьменко из заявки перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине.
«У Кузьменко простая ситуация. У него начались микротравмы, с которыми с утра он не может кататься, а вечером уже может. Это продолжалось несколько дней. И когда игроки подходят к тебе и спрашивают: «А так можно?», то ты начинаешь задумываться.
Моя задача была создать нормальный микроклимат в команде, чтобы все были на одной волне и полностью отдавались. У Кузьменко можно поднять даже медицинскую историю, доктора отправляли в федерацию и СКА, что на один день травма, а на следующий — нет», — сказал Жамнов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
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