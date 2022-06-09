«Мне есть что доказывать». 34-летний Жиру — о новом контракте с «Флоридой»

Нападающий «Флориды Пантерз» Клод Жиру прокомментировал информацию о своём будущем.



«С первого дня, как я перешёл во «Флориду», мне помогали все. Я приехал сюда, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Мы не смогли сделать это. Но в то же время я думаю, что мы многому научились из серии с «Вашингтоном», а также из серии с «Тампой». Посмотрим, как пройдёт следующий месяц, я с нетерпением жду, что произойдёт.



Моё будущее? Я ещё не говорил и не думал об этом. Думаю, что очень важно иметь несколько недель, чтобы отключить мозг, прежде чем вернуться к мыслям об этом. Небольшой перерыв очень важен, чтобы не сойти с ума. Я и моя семья обязательно поговорим об этом. Но я определённо наслаждаюсь своим временем во Флориде.



Я всегда чувствую, что мне есть что доказывать. Это хорошо, когда у тебя есть мотивация, чтобы подтолкнуть себя. Не знаю, сколько лет мне осталось играть, но уверен, что отдам всё, что у меня есть», — цитирует Жиру The Athletic.



Отметим, что этим летом 34-летний форвард станет неограниченно свободным агентом. По прошлому восьмилетнему контракту его кэпхит составлял $ 8,275 млн. Весной 2022 года Жиру был обменян из «Филадельфии Флайерз».