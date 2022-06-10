Сергачёв признан лучшим игроком встречи с «Рейнджерс». Василевский – вторая звезда

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2.

Лучшим игроком встречи был признан 23-летний российский защитник «молний» Михаил Сергачёв, отметившийся первой заброшенной шайбой в нынешнем Кубке Стэнли и оформивший результативный пас в моменте с победным голом. Вторая звезда – его одноклубник и соотечественник голкипер Андрей Василевский, отразивший 24 броска из 25. Замкнул тройку лучших автор единственного гола «Рейнджерс» защитник Райан Линдгрен.

Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг». Начало встречи – 3:00 мск.