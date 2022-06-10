Кучеров вошёл в топ-30 лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории плей-офф НХЛ

Никита Кучеров, оформивший результативный пас в моменте с последним голом в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), вошёл в топ-30 лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории плей-офф НХЛ.
В рейтинге бомбардиров счету россиянина 149 (51+98) очков, он делит 30-е место с Марианом Госса (52+97). Следующая цель Кучеров — Стэн Микита, у которого 150 (59+91) баллов. Первую строчку по данному показателю занимает Уэйн Гретцки, в его активе 382 (122+260) очков.
Более того, Никита обошёл по ассистам сразу трёх игроков: Госсу, Рона Фрэнсиса и Жана Беливу. У всех ранее перечисленных хоккеистов по 97 голевых передач. На 24-м месте располагает Джо Тортон, у него 102 ассиста.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2.
В составе «Лайтнинг» голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, ещё одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова, также отличился Ондржей Палат. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.
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