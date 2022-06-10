Хоккеисты «Тампы» после матча поздравили Василевского с 60-й победой в плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал 60-ю победу в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Для этого ему потребовалось 97 матчей. После матча хоккеисты «Лайтнинг» поздравили россиянина с этим достижением. Видео можно посмотреть по ссылке.



Быстрее отметку в 60 побед покоряли лишь четыре голкипера в истории лиги — Грант Фур (83 матча), Билли Смит (85 матчей), Кен Драйден (86 матчей) и Жак Плант (91 матч).