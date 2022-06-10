«Сочи» подписал контракт с форвардом Дмитрием Завгородним

Пресс-служба ХК «Сочи» объявила о подписании контракта с форвардом Дмитрием Завгородним.
Отмечается, что 21-летний нападающий подписал двусторонний контракт, который будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Форвард играл за «леопардов» в минувшем сезоне, присоединившись к команде в середине декабря на правах аренды. В регулярном чемпионате КХЛ-2021/2022 Завгородний провёл 10 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка.
Затем по инициативе игрока в феврале контракт нападающего с ХК «Сочи» был расторгнут, при этом клуб сохранил спортивные права на хоккеиста. Дмитрий вновь отправился в Северную Америку в систему «Калгари Флэймз», с которым у него был действующий контракт, и продолжил выступать за фарм-клуб в АХЛ. В мае соглашение с «Калгари» было расторгнуто, после чего нападающий получил возможность подписать новый контракт с ХК «Сочи».
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