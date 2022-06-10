Защитник «Рейнджерс»: мы показываем лучший хоккей, когда наши спины прижаты к стене

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3, 2-3).



24-летний хоккеист стал автором единственной шайбы «рейнджеров» в прошедшей встрече.



«Наверное, мы просто не могли забросить ещё одну шайбу. Мы уже были в подобной ситуации ранее. Кажется, что мы показываем лучший хоккей, когда наши спины прижаты к стене.



Нам просто нужно отправиться в Тампу и выиграть. По прошлому опыту мы сосредоточимся на одном матче и постараемся показать лучшую игру», – приводит слова Линдгрена официальный сайт НХЛ.



Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» — 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе, на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.