Гендиректор «Трактора» прокомментировал продление контракта с Гатиятулиным
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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Анваром Гатиятулиным.
«Продление контракта с Анваром Гатиятулиным входило в число первых задач в это межсезонье. Мы довольны, что нам удалось быстро пожать руки. «Трактор» с приходом Гатиятулина с каждым сезоном показывает динамичное и положительное развитие. Это придаёт оптимизма, особенно на фоне тех максимальных целей, которые стоят перед клубом.
Важно отметить, что сейчас большое значение имеет и стабильность, позволяющая как тренерскому штабу, так и хоккеистам быть уверенными в будущем и чётко понимать стратегию и модель игры на ближайшие годы», — приводит слова Савина пресс-служба клуба.
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