«Витязь» обменял Епишина в «Югру» на форварда Ежова

Подольский «Витязь» на официальном сайте объявил об обмене с ханты-мансийской «Югрой». По итогам обмена защитник Михаил Епишин будет выступать за «Югру», а крайний нападающий Иван Ежов пополнит подольский клуб.

В минувшем сезоне Ежов провёл 40 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал девять очков: забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи. В плей-офф на его счету три балла (два гола и передача) в 13 встречах.

Епишин в прошлом сезоне сыграл в 19 встречах КХЛ за «Витязь», также на его счету 20 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «Рязань», где он заработал пять баллов за результативность (2+3).

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ, который был досрочно завершён в феврале, подмосковная команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф.