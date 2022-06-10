Райан Миллер: всегда чувствую, что именно в «Баффало» я вырос

Экс-голкипер «Баффало Сэйбрз» Райан Миллер отреагировал на то, что клуб собирается вывести его номер из обращения.

«Я всегда чувствую, что именно здесь я вырос. Я учился в колледже в своем родном городе, а затем это был мой шанс сделать шаг самостоятельно. Это был мой первый профессиональный шаг. Так что много первых дней для меня здесь, а также большая часть карьеры и много замечательных воспоминаний.



Я всегда ценил свой опыт работы в «Баффало» в качестве игрока. Приехать сюда и сыграть в хоккей было сбывшейся мечтой. Играть в отличной организации НХЛ и строить что-то вместе с отличной группой парней.



Я рад вернуться, отпраздновать и увидеть знакомых. Нам нужно строить больше планов — определённо мы хотим осенью сделать большую встречу и по-настоящему пообщаться со всеми людьми, с которыми у меня, возможно, не было времени пообщаться в этот раз», – цитирует Миллера официальный сайт «Баффало».