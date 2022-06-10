Фанату «Рейнджерс» пожизненно запретили посещать арену команды за удар болельщика «Тампы»

Сегодня, 10 июня, после пятого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» фанат «Рейнджерс» нокаутировал болельщика «Тампы». После инцидента болельщику, который нанёс удар, пожизненно запретили посещать домашнюю арену команды из Нью-Йорка «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает The Athletic.
«Все гости — независимо от того, какую команду они поддерживают, — должны чувствовать себя на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в безопасности и пользоваться уважением. Это всегда было и будет нашей политикой», — приводит слова из заявления The Athletic.
Инцидент произошёл после матча, когда болельщики покидали «Мэдисон Сквер Гарден». Болельщик «Рейнджерс» развернулся и нанёс шедшему за ним болельщику «Тампы» удар по лицу, после чего тот упал без сознания, а виновник покинул стадион. Другие болельщики «синерубашечников» оказали пострадавшему первую помощь. Отмечалось, что болельщик «Тампы» пролежал без сознания около пяти минут, прежде чем очнулся.
Сообщалось, что фанат «Рейнджерс» уже арестован.
- 10 июня 2022
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