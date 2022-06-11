The Athletic считает, что российских игроков из-за паспорта на драфте НХЛ выберут ниже

Журналист авторитетного издания The Athletic Кори Пронман считает, что российский паспорт помешает нескольким игрокам быть высоко выбранными на драфте НХЛ 2022 года. Среди отечественных игроков эксперт выделил Павла Минтюкова, Данилу Юрова и Ивана Мирошниченко, которые, по его мнению, должны быть выбраны в первом раунде, но не в топ-10.



«Ожидаю, что по поводу позиции Юрова на драфте развернётся дискуссия. Большинство скаутов считает его одним из 10 лучших игроков, представленных на драфте, однако факт выступления в России, вероятно, значительно снизит его акции. Что касается Мирошниченко, то ещёё несколько месяцев назад специалисты ставили его в топ-5, однако затем ему диагностировали лимфому Ходжкина. Он делает успехи в борьбе с этой болезнью, но сам факт недуга, к которому добавляется наличие российского паспорта, скорее всего, заставит клубы осторожничать с выбором», — приводит слова Пронмана The Athletic.

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