Журналистка сравнила схватку Стэмкоса и Лафренье с боем Овечкина и А. Свечникова в 2019-м

Журналистка издания Washington Hockey Now Сэмми Сильбер сравнила бой капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса и форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье в пятой встрече серии финала Восточной конференции НХЛ с известной схваткой Александра Овечкина и Андрея Свечникова в 2019 году.
В третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2019 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» взаимное напряжение между россиянами вылилось в драку, по итогам которой капитан «столичных» нокаутировал новичка «ураганов».
«Бой Стэмкоса напомнил тот, что был у Овечкина», — приводит слова Сильбер Washington Hockey Now.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, 28-летний российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров нанёс бросок по воротам «Нью-Йорк Рейнджерс» одновременно с сиреной об окончании пятой встречи серии финала Восточной конференции НХЛ (3:1, 3-2 в серии), чем спровоцировал массовую потасовку. В этой стычке поучаствовали почти все полевые игроки, находящиеся на льду. В результате арбитры дали по пятиминутному штрафу одному игроку каждой из команд – Стивену Стэмкосу из «Тампы» и Алекси Лафренье из «Рейнджерс». Кроме того, малый двухминутный штраф получил ещё один игрок «Лайтнинг», Эрик Чернак.
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