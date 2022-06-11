Журналист ESPN — об инциденте с фанатом «Рейнджерс»: это не «драка». Это нападение

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» прокомментировал поведение фаната «Нью-Йорк Рейнджерс», нокаутировавший болельщика «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это не „драка“. Это нападение. Респект фанатам «Рейнджерс», которые остановились и помогли парню, на которого напали», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл после пятого матча серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг», когда болельщики покидали «Мэдисон Сквер Гарден». Болельщик «Рейнджерс» развернулся и нанёс шедшему за ним болельщику «Тампы» удар по лицу, после чего тот упал без сознания, а виновник покинул стадион. Другие болельщики «синерубашечников» оказали пострадавшему первую помощь. Отмечалось, что болельщик «Тампы» пролежал без сознания около пяти минут, прежде чем очнуться.



Также свидетели сообщили полиции, что оба фаната начали спорить и ссора обострилась. Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на WTSP 10, обвиняемый – 29-летний Джеймс Анастасио – обвинён по двум пунктам в нападении, двум пунктам – в хулиганстве и двум пунктам – в домогательствах. Сообщается, что он также напал на свидетеля, который пытался его остановить. По словам полиции, свидетель «получил синяки на лице», но не обращался за медицинской помощью.