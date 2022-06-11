Нападающий «Колорадо» Кольяно пропустит старт финальной серии Кубка Стэнли после операции
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно перенёс операцию на пальце руки и пропустит старт финальной серии Кубка Стэнли, сообщает The Denver Post.
Также по-прежнему не восстановился нападающий Назем Кадри, который также перенёс операцию на пальце.
Напомним, «Колорадо» обыграл в финальной серии Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах (4-0). Соперник «Эвеланш» по финалу определится в паре «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Напомним, Кольяно вошёл в историю как хоккеист, сыгравший в 830 играх НХЛ подряд. Серия могла бы продлиться, если бы он не получил двухматчевую дисквалификацию за грубую игру в январе 2018 года. До 2018 года он не пропустил ни одного матча с начала своей карьеры в сезоне-2007/2008.
Новость по темеСтали известны даты и время финальных матчей Кубка Стэнли
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