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Опубликованы составы группы B чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3

Опубликованы составы группы B чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3
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Официальный телеграм-канал чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3 опубликовал составы команд группы Б.

Сочи:

Вратари: Артемий Плешков, Пётр Матвеев;
Полевые: Зият Пайгин, Константин Глазачев, Данила Климов, Прохор Корбит, Денис Казионов, Егор Корбит, Никита Феоктистов, Василий Глотов.

Хабаровск:

Вратари: Григорий Мурашов, Виктор Корняков;
Полевые: Глеб Мирошников, Денис Гаврилович, Антон Борко, Вадим Рыбаков, Евгений Костин, Василий Доронин, Максим Антонов.

Казань:

Вратари: Василий Лапшенков, Евгений Ярославлев;
Полевые: Егор Круженков, Егор Сивальнев, Алексей Чуркин, Михаил Березовский, Станислав Альшевский, Павел Кутяков, Аким Тришин.

Омск:

Вратари: Евгений Киселёв, Евгений Воробьёв;
Полевые: Алексей Князев, Николай Петров, Дмитрий Уваров, Никита Церенюк, Максим Вяткин, Никита Сироткин, Михаил Милёхин, Михаил Куклев.

Магнитогорск:

Вратарь: Антон Тодыков;
Полевые: Александр Торченюк, Никита Ли, Никита Сетдиков, Илья Шипов, Илья Хохлов, Арслан Ямалов, Артемий Грязев.

Нижний Новгород:

Вратарь: Денис Синягин;
Полевые: Сергей Дьяконов, Кирилл Смирнов, Кирилл Левицкий, Никита Смирнов, Егор Гурзанов, Владислав Болдин, Иван Антоновский.

Уфа:

Вратарь: Владимир Сохатский;
Полевые: Андрей Банников, Михаил Шалагин, Артём Файзулин, Егор Сучков, Андрей Бирюков, Евгений Рымарев, Павел Медведев.

Новокузнецк:

Вратари: Богдан Доненко, Никита Абрамов;
Полевые: Прохор Полтапов, Кирилл Маслов, Нияз Абдрашитов, Сергей Барбашёв, Денис Горбунов, Никита Жульдиков, Даниил Ердаков.

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