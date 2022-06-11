Опубликованы составы группы B чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3

Официальный телеграм-канал чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3 опубликовал составы команд группы Б.



Сочи:



Вратари: Артемий Плешков, Пётр Матвеев;

Полевые: Зият Пайгин, Константин Глазачев, Данила Климов, Прохор Корбит, Денис Казионов, Егор Корбит, Никита Феоктистов, Василий Глотов.



Хабаровск:



Вратари: Григорий Мурашов, Виктор Корняков;

Полевые: Глеб Мирошников, Денис Гаврилович, Антон Борко, Вадим Рыбаков, Евгений Костин, Василий Доронин, Максим Антонов.



Казань:



Вратари: Василий Лапшенков, Евгений Ярославлев;

Полевые: Егор Круженков, Егор Сивальнев, Алексей Чуркин, Михаил Березовский, Станислав Альшевский, Павел Кутяков, Аким Тришин.



Омск:



Вратари: Евгений Киселёв, Евгений Воробьёв;

Полевые: Алексей Князев, Николай Петров, Дмитрий Уваров, Никита Церенюк, Максим Вяткин, Никита Сироткин, Михаил Милёхин, Михаил Куклев.



Магнитогорск:



Вратарь: Антон Тодыков;

Полевые: Александр Торченюк, Никита Ли, Никита Сетдиков, Илья Шипов, Илья Хохлов, Арслан Ямалов, Артемий Грязев.



Нижний Новгород:



Вратарь: Денис Синягин;

Полевые: Сергей Дьяконов, Кирилл Смирнов, Кирилл Левицкий, Никита Смирнов, Егор Гурзанов, Владислав Болдин, Иван Антоновский.



Уфа:



Вратарь: Владимир Сохатский;

Полевые: Андрей Банников, Михаил Шалагин, Артём Файзулин, Егор Сучков, Андрей Бирюков, Евгений Рымарев, Павел Медведев.



Новокузнецк:



Вратари: Богдан Доненко, Никита Абрамов;

Полевые: Прохор Полтапов, Кирилл Маслов, Нияз Абдрашитов, Сергей Барбашёв, Денис Горбунов, Никита Жульдиков, Даниил Ердаков.