Дисквалифицированный за расизм украинский хоккеист перешёл в клуб из Польши

Украинский хоккеист Андрей Денискин, получивший в прошлом году дисквалификацию за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста, подписал контракт с клубом «Уния» из польского города Освенцим, сообщает Hokej.net.
Форвард, поучаствовав в массовом столкновении игроков, уже после того, как арбитры разняли участников схватки, изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Смерек попытался ответить обидчику издалека, однако товарищ по команде удержал его и не позволил подкатиться к Денискину.
Андрей получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца встречи. В ИИХФ не собиралась молчать и бездействовать, в результате чего в отношении Денискина были приняты жёсткие меры: дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировал нападающего на один год.
- 11 июня 2022
-
23:51
-
22:58
-
21:35
-
21:04
-
20:31
-
20:27
-
20:14
-
19:35
-
19:17
-
18:57
-
18:42
-
18:16
-
17:20
-
17:01
-
16:41
-
15:54
-
15:30
-
14:47
-
14:15
-
13:41
-
13:18
-
12:50
-
12:25
-
11:58
-
11:27
-
10:54
-
10:18
-
09:45
-
09:23
-
08:55
-
08:20
-
07:03
-
03:30
- 10 июня 2022
-
23:40
-
23:25