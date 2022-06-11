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Дисквалифицированный за расизм украинский хоккеист перешёл в клуб из Польши

Дисквалифицированный за расизм украинский хоккеист перешёл в клуб из Польши
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Украинский хоккеист Андрей Денискин, получивший в прошлом году дисквалификацию за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста, подписал контракт с клубом «Уния» из польского города Освенцим, сообщает Hokej.net.

Форвард, поучаствовав в массовом столкновении игроков, уже после того, как арбитры разняли участников схватки, изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Смерек попытался ответить обидчику издалека, однако товарищ по команде удержал его и не позволил подкатиться к Денискину.

Андрей получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца встречи. В ИИХФ не собиралась молчать и бездействовать, в результате чего в отношении Денискина были приняты жёсткие меры: дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировал нападающего на один год.

Хоккеиста Денискина дисквалифицировали на год. Он показал расистский жест американцу Хоккеиста Денискина дисквалифицировали на год. Он показал расистский жест американцу
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