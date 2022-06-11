Дисквалифицированный за расизм украинский хоккеист перешёл в клуб из Польши

Украинский хоккеист Андрей Денискин, получивший в прошлом году дисквалификацию за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста, подписал контракт с клубом «Уния» из польского города Освенцим, сообщает Hokej.net.

Форвард, поучаствовав в массовом столкновении игроков, уже после того, как арбитры разняли участников схватки, изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Смерек попытался ответить обидчику издалека, однако товарищ по команде удержал его и не позволил подкатиться к Денискину.



Андрей получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца встречи. В ИИХФ не собиралась молчать и бездействовать, в результате чего в отношении Денискина были приняты жёсткие меры: дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировал нападающего на один год.